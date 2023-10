Mayo Clinic ist ein amerikanisches gemeinnütziges akademisches medizinisches Zentrum, das derzeit an drei großen Standorten ansässig ist: Rochester, Minnesota; Jacksonville, Florida; und Scottsdale, Arizona, konzentrierten sich auf integrierte Patientenversorgung, Bildung und Forschung. Es beschäftigt über 4.500 Ärzte und Wissenschaftler sowie weitere 58.400 Verwaltungs- und Gesundheitspersonal. Die Praxis ist auf die Behandlung schwieriger Fälle durch Tertiärversorgung und Zielmedizin spezialisiert. Es ist die Heimat der zehn besten Mayo Clinic Alix School of Medicine sowie vieler der angesehensten Facharztausbildungsprogramme in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen gibt jährlich über 660 Millionen US-Dollar für die Forschung aus und beschäftigt mehr als 3.000 Vollzeit-Forschungsmitarbeiter. William Worrall Mayo ließ sich 1864 mit seiner Familie in Rochester nieder und eröffnete eine Einzelunternehmens-Arztpraxis, die sich zusammen mit seinen Söhnen Will und Charlie Mayo weiterentwickelte Praxispartner Dr. Stinchfield, Graham, Plummer, Millet, Judd und Balfour in die Mayo Clinic. Heute verfügt die Mayo Clinic zusätzlich zu ihrem Flaggschiffkrankenhaus in Rochester über große Standorte in Arizona und Florida. Das Gesundheitssystem der Mayo Clinic betreibt außerdem angegliederte Einrichtungen in ganz Minnesota, Wisconsin und Iowa. Die Mayo Clinic belegt in der Ehrenliste „U.S. News & World Report Best Hospitals Honour Roll 2019–20“ den ersten Platz in den Vereinigten Staaten und hält eine Position an oder nahe der Spitze mehr als 27 Jahre. Das Unternehmen steht seit vierzehn Jahren in Folge auf der Liste der „100 besten Unternehmen, für die man arbeiten kann“, die vom Magazin Fortune veröffentlicht wurde, und hat diesen Rang bis 2017 weiterhin erreicht. Die Mayo Clinic zieht Patienten aus der ganzen Welt an und führt nahezu die meisten Transplantationen im Land durch, darunter sowohl solide Organ- als auch hämatologische Transplantationen.

