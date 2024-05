Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins) von Wolters Kluwer Health – LWW ist ein führender Herausgeber professioneller Gesundheitsinformationen und -ressourcen für medizinisches Fachpersonal, Medizinstudenten und Institutionen. Mit einem langjährigen Ruf für Qualität und Autorität in den Bereichen Medizin und Gesundheitswesen bietet LWW eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen zur Unterstützung von Bildung, Forschung und klinischer Praxis. LWW ist eine vertrauenswürdige Quelle für medizinische und gesundheitsbezogene Informationen und bekannt für sein Engagement für Qualität, Genauigkeit und Innovation. Die breite Palette an Produkten und Dienstleistungen ist für medizinisches Fachpersonal, Pädagogen und Studenten, die in ihren Fachgebieten Spitzenleistungen anstreben, unverzichtbar.

Website: lww.com

