GEMEINSAME INBOX: Erstellen Sie eine Gruppe und laden Sie Mitglieder ein. Empfangen Sie E-Mails, teilen Sie Inhalte, senden Sie Nachrichten, Dokumente oder Bilder. Jeder kann Benachrichtigungen nach seinen eigenen Vorlieben einrichten. Seien Sie genau über die Dinge informiert, die Sie interessieren. Weniger Nachrichten, mehr Informationen. TEAMPORTAL: Behalten Sie den Überblick darüber, was in Ihren Projekten und Teams passiert. Sie können Nachrichten direkt in Mailor lesen und beantworten oder mit einem einzigen Klick in Ihrem E-Mail-Client sein. Passen Sie die Dashboards so an, dass sie für Sie funktionieren!

Website: mailor.us

