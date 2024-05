Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Die Bewertungs- und Rezensionssoftware Lipscore bietet Ihnen die größte Menge an Kundenfeedback auf dem Markt. Im Durchschnitt geben mehr als 20 % der Endkunden eine Bewertung und/oder Rezension über unsere Software ab, wodurch Sie einen unschätzbaren Einblick in ihre Erfahrungen mit Ihrem Service und Ihren Produkten erhalten. Reagieren Sie auf das Feedback, um dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen, zufriedene Kunden zu schätzen und sich dort zu verbessern, wo es Raum dafür gibt. Erhöhen Sie das Vertrauen, indem Sie in Ihrem Online-Shop ehrliches Kundenfeedback zeigen, und machen Sie jeden Kunden zu Ihrem Markenbotschafter.

