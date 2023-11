Lexus ist die Luxusfahrzeugsparte des japanischen Autoherstellers Toyota. Die Marke Lexus wird in mehr als 90 Ländern und Territorien weltweit vermarktet und ist Japans meistverkaufte Premium-Automarke. Gemessen am Marktwert zählt es zu den zehn weltweit größten japanischen Marken. Lexus hat seinen Hauptsitz in Nagoya, Japan.

Website: lexus.com

