Lendino is a marketplace for loans where private and professional investors can lend directly to creditworthy companies for the benefit of both parties. Using the loan marketplace saves time, money and hassle - both as a lender and a borrower.

Website: lendino.dk

