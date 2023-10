Lendio (ehemals Funding Universe) mit Sitz in Utah wurde 2011 von Brock Blake und Trent Miskin gegründet und ist ein kostenloser Online-Kreditmarktplatz in den USA, der sich an Kleinunternehmer richtet.

Website: login.lendio.com

