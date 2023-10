Online-Shopping bei Lazada Singapore ♥ Unterhaltungselektronik, Heim & Wohnen, TV, Gesundheit & Schönheit & mehr. ✪ Müheloses Einkaufen ✈ SCHNELLE Lieferung. Jetzt einkaufen! Die Lazada Group ist ein singapurisches multinationales Technologieunternehmen, das sich hauptsächlich auf E-Commerce konzentriert. Das Unternehmen wurde 2012 von Maximilian Bittner mit Unterstützung von Rocket Internet gegründet und befindet sich nach der Übernahme im Jahr 2016 derzeit im Besitz der Alibaba Group. Im Jahr 2014 betrieb die Lazada Group Standorte in mehreren Ländern und hatte in mehreren Investitionsrunden rund 647 Millionen US-Dollar eingesammelt Investoren wie Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik und Rocket Internet. Im September 2019 behauptete Lazada, es sei die führende E-Commerce-Plattform in Südostasien mit mehr als 50 Millionen aktiven Käufern pro Jahr.

Website: lazada.sg

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Lazada Singapore verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.