Es ist schwierig, Preis- und Werbeaktivitäten in einem Filialnetz zu koordinieren. Last Yard automatisiert die Komplexität, sodass Sie mehr Kunden gewinnen können. Last Yard ist die führende Plattform für Verkaufsförderung am Regalrand, um Kunden direkt beim Kauf zu gewinnen. Steigern Sie die Kundenbindung und den Umsatz durch koordinierte Werbeaktivitäten in Echtzeit im gesamten Filialnetz.

Website: lastyard.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Last Yard verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.