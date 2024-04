Fastory ist ein hochmodernes Marketing-Technologieunternehmen, das die führende Mobile-First-Marketing-Suite anbietet. Die schlüsselfertige Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Marketingkampagnen zu verbessern, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, Menschen, die für ihr Unternehmen wichtig sind, auf kreative Weise zu fesseln, einzubinden und zu konvertieren. Noch nie war es so einfach, aussagekräftige Mobile-First-Erlebnisse zu schaffen, unterstützt durch vertikale Video-Überschriften, immersive Spiele und Chatbots zur Lead-Generierung, die im Vergleich zu herkömmlichen Landingpages und Werbeaktionen bis zu doppelt so viele Conversions erzielen. Fastory.io stellt Vermarktern eine wichtige Plattform zur Verfügung, mit der sie problemlos zahlreiche Werbespiele realisieren können, die sich in soziale Medien integrieren lassen, um daraus einen Mehrwert zu ziehen. Die Lösung ist seit ihrer Einführung auf Leistung ausgerichtet und bietet leistungsstarke Tools zum Sammeln und Analysieren von Daten, die die Marketingintelligenz von Unternehmen steigern und gleichzeitig ihre Ziele in Bezug auf Sichtbarkeit, Engagement und Loyalität erreichen.

Kategorien :

Website: fastory.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Fastory.io verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.