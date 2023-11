Kutt ist eine Peer-to-Peer (P2P)-Sport- und Social-Gaming-Plattform, die es Freunden und Fremden ermöglicht, ihr Wissen über Sport und andere Märkte zu nutzen, um in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander anzutreten. Das Flaggschiffprodukt von Kutt ist unsere Sportwettenplattform, ein Geschicklichkeitsspiel der nächsten Stufe, bei dem Sie gegen Ihre Freunde und andere Benutzer antreten können, indem Sie den Ausgang von Sportereignissen richtig vorhersagen. Der Wettbewerb macht viel mehr Spaß, wenn er sozial stattfindet – auf Kutt hat jeder ein Benutzerprofil, sodass Sie immer genau wissen, gegen wen Sie antreten (und dieser Person jederzeit eine personalisierte Nachricht senden können, in der Sie ihr mitteilen, wie viel mehr Sie über die Person wissen). Spiel als sie). Mit der detaillierten Aufzeichnung bietet Kutt eine unterhaltsame Möglichkeit, Ihre Leistung im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern zu verfolgen, und die Bestenlistenfunktion unserer App zeigt die Benutzer innerhalb der Community an, die die beste Vorhersagebilanz haben.

Website: kutt.com

