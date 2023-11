IRL ist der Ort für Social Messaging! Folgen Sie Ihren Freunden, treten Sie Gruppen bei, mit denen Sie in Verbindung stehen, und chatten Sie! IRL bereichert Ihr soziales Leben! IRL ist eine der Top-Social-Apps und über alle Ihre Geräte zugänglich. Freunde – Folgen Sie allen Ihren Freunden im IRL! Chatten Sie mit ihnen und sehen Sie sich die Veranstaltungen an, an denen sie interessiert sind. Nutzen Sie die Funktion, um herauszufinden, was Sie möglicherweise verpasst haben, und planen Sie etwas, das Sie unternehmen können! Gruppen – Erstellen Sie Gruppen rund um Ihre Interessen und entdecken Sie Menschen, die die gleichen Interessen haben wie Sie. Finde neue Freunde oder lerne jemanden kennen, den du bereits kennst. Gruppen können öffentlich oder privat sein. Sie entscheiden, wer beitritt. Veranstaltungen – Veranstaltungen, die Sie erstellen und an denen Sie teilnehmen, werden Ihrem IRL-Kalender hinzugefügt, damit Sie Ihre geschäftigen Tage verwalten können. Erstellen Sie Veranstaltungen und laden Sie Ihre Gruppen ein. Machen Sie die Planung von Clubs und Aktivitäten einfach! Geburtstagsfeiern machen im IRL immer mehr Spaß. Chat – Chatten Sie über Gruppen und Veranstaltungen, erstellen Sie Umfragen und senden Sie GIFs! Chatten Sie mit Ihren Vereinen, Freunden, Schulgruppen oder Ihrer Familie. Chatten Sie mit zwei oder nehmen Sie an einem weltweiten Chat teil! Chatten Sie mehr zusammen. Finden Sie heraus, warum Apple uns in den sozialen Medien zu „unserem Favoriten“ gekürt hat, und verbessern Sie noch heute Ihr Leben ;)

Website: irl.com

