Starten Sie Ihre Instagram-Fangemeinde und verwandeln Sie Ihre Follower in Kunden. Kicksta verbindet Sie mit den Menschen, die Ihre Arbeit lieben, und Kicksta zeichnet sich dadurch aus, dass es Ihnen dabei hilft, diese Beziehungen auf Instagram im großen Stil zu monetarisieren. Die maßgeschneiderten Kampagnen von Kicksta machen diese Menschen zu einem Teil Ihrer idealen Zielgruppe – also zu den Menschen, die daran interessiert sind, bei Ihrem Unternehmen einzukaufen. Kicksta ist sich bewusst, dass es beim Erreichen von Menschen in der Welt von Instagram um mehr geht als nur um die bloße Anzahl von Followern. Kicksta stellt sicher, dass die Dinge auf die richtige und relevante Art und Weise getan werden – indem es auf die richtigen Schlüsselwörter, Personen und Hashtags abzielt, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingbemühungen erfolgreich sind. Der Engagement-Prozess von Kicksta umfasst Forschung, Targeting, Outreach und Engagement Analytics sowie das einzigartige Influencer-Marketing-Angebot von Kicksta, um Ihre Ziel-Follower zu identifizieren, Ihr relevantes Follower-Netzwerk exponentiell zu skalieren und zu vergrößern und Ihre Follower in Dollar umzuwandeln. Das bedeutet, dass ein neuer Marketingkanal erschlossen wird und mehr Gespräche über Ihre Marke geführt werden, während Sie Markenbekanntheit und -wert auf einem viel höheren Niveau als jetzt generieren – und das alles, ohne dass Sie sich die Mühe machen müssen.

