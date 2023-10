Infomaniak kDrive

kDrive ist die sicherste Cloud für die Online-Zusammenarbeit und den Zugriff auf Ihre Dokumente und Dateien auf allen Ihren Geräten. Ihre Daten werden ausschließlich in der Schweiz in den umweltfreundlichen Rechenzentren des führenden Hosting-Anbieters des Landes gespeichert. Das kostenlose Angebot mit ik.me bietet 3 GB Speicherplatz und für nur 5 Euro/Monat können Sie bis zu 2 TB Daten in einer Cloud speichern, die Ihre Privatsphäre respektiert.

Website: infomaniak.com

