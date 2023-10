iHeartRadio ist eine amerikanische kostenlose Rundfunk-, Podcast- und Streaming-Radioplattform im Besitz von iHeartMedia, Inc. Sie wurde im April 2008 gegründet. Seit 2019 fungiert iHeartRadio als nationale Dachmarke für das Radionetzwerk von iHeartMedia, das seine über 850 lokalen iHeartMedia-Radiosender im gesamten Land bündelt Vereinigte Staaten sowie Hunderte anderer Sender verschiedener anderer Medien (wobei auch Unternehmen wie Cumulus Media, Cox Radio und Beasley Broadcast Group diesen Dienst nutzen). Der Dienst umfasst mehr als 250.000 Podcasts, bietet ein Musikempfehlungssystem und On-Demand-Funktionalität und ermöglicht es Hörern, Songs aus Live-Übertragungen in digitalen Playlists zu speichern und wiederzugeben. Für die On-Demand-Funktionen ist eine Abonnementgebühr erforderlich. iHeartRadio ist auf mehr als 250 Plattformen und 2.000 Geräten verfügbar, darunter intelligente Lautsprecher, digitale automatische Armaturenbretter, Tablets, Wearables, Smartphones, virtuelle Assistenten, Fernseher und Spielekonsolen. iHeartRadio startete mit dem ersten iHeartRadio Music Festival im Jahr 2011 Festzeltveranstaltungen unter nationaler Marke. Weitere große iHeartRadio-Veranstaltungen sind das iHeartRadio Fiesta Latina, das iHeartCountry Festival, iHeartRadio ALTer Ego, die landesweite iHeartRadio Jingle Ball Tour, iHeartRadio Wango Tango und die iHeartRadio Music Awards. iHeartRadio veranstaltet regelmäßig intime Aufführungen in den iHeartRadio Theatern in Los Angeles und New York.

