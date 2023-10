iCloud Photos speichert automatisch alle Fotos und Videos, die Sie in iCloud aufnehmen, sodass Sie jederzeit von jedem Gerät aus auf Ihre Bibliothek zugreifen können. Alle Änderungen, die Sie auf einem Gerät an Ihrer Sammlung vornehmen, wirken sich auch auf Ihren anderen Geräten aus. Ihre Fotos und Videos sind in „Jahre“, „Monate“, „Tage“ und „Alle Fotos“ unterteilt. Und alle Ihre Erinnerungen und Personen werden überall aktualisiert. Auf diese Weise können Sie schnell den Moment, das Familienmitglied oder den Freund finden, den Sie suchen.

Website: icloud.com

