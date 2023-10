Hotels.com ist eine Website zur Online- und Telefonbuchung von Hotelzimmern. Das Unternehmen verfügt über 85 Websites in 34 Sprachen und listet über 325.000 Hotels an etwa 19.000 Standorten auf. Der Bestand umfasst Hotels und B&Bs sowie einige Eigentumswohnungen und andere Arten von Gewerbeunterkünften. Hotels.com wurde 1991 als Hotel Reservations Network (HRN) gegründet. Im Jahr 2001 wurde es Teil von Expedia, Inc. und im Jahr 2002 änderte es seinen Namen in Hotels.com. Das Unternehmen wird von Hotels.com LP betrieben, einer Kommanditgesellschaft mit Sitz in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten.

Website: hotels.com

