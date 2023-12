Dock-Management-Software – Reduzieren Sie Überstunden, verbessern Sie die Effizienz und messen Sie alles mit einem konfigurierbaren System, das Ihr Team und Ihre Spediteure lieben werden. Conduit – OpenTable für Lagerhäuser – stellt Software für Lagerhäuser zur Automatisierung der Terminplanung mit LKW-Fahrern her. Jeden Tag stehen in Hunderttausenden von Lagern LKWs in Schlangen, da die Planung und das Einchecken derzeit per E-Mail, Tabellenkalkulation und Papier erfolgen. Conduit automatisiert diese Prozesse, damit LKWs schneller ein- und ausfahren können und Warenlager schneller ein- und ausfahren können. Conduit lässt sich problemlos in Transport- und Lagerverwaltungssysteme von Verladern sowie in Spediteur- und Maklersysteme integrieren.

Website: helloconduit.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Conduit verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.