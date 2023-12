Das Planungstool für Hafentüren von IntelliTrans, DockMaster℠, ist eine SaaS-basierte Anwendung, die die erforderliche Echtzeittransparenz bietet, um die Planung von Hafenterminen einfacher und genauer zu gestalten. Durch den Einsatz von DockMaster können Verlader und Spediteure die Kommunikation verbessern und Fehler reduzieren, die Arbeitsplanung verbessern und Berichtstools zur Leistungsmessung nutzen. Verlader nutzen DockMaster, um Abholungen und Lieferungen durch ihre ausgewählten Spediteure zu planen und sie an eine vorab zugewiesene Lade- oder Entladetür weiterzuleiten. Und Spediteure können über DockMaster schnell und einfach Docktermine vereinbaren, ohne zeitintensive Telefonanrufe tätigen zu müssen. • Automatische oder interaktive Terminplanung (Ihre Wahl) • Effiziente Sichtbarkeit und Kommunikation in Echtzeit • Anpassung von Geschäftsregeln • Zykluszeit und andere Arten von Leistungsberichten • Konfigurieren Sie in wenigen Minuten einen Terminkalender für jeden Standort, basierend auf den Geschäftsregeln dieses Standorts für zwei Türen oder 200 Türen o 4 Stunden pro Wochentag oder 24 Stunden/7 Tage pro Woche • Ermöglichen Sie Spediteuren, direkt über ihren Browser zu planen oder eine Genehmigung für den angeforderten Termin einzuholen • Ermöglichen Sie unternehmens- oder unternehmensübergreifende Sichtbarkeit des Ladungsstatus – ein Segen für die Kunden selbst – Service • Nutzen Sie die Terminplanung als Teil einer umfassenden IntelliTrans TMS-Lösung oder nutzen Sie sie als eigenständige Lösung. • Nutzen Sie die ausgehende und anschließende eingehende Terminplanung, um vorab Versandbenachrichtigungen und Liefernachweise in der gesamten Lieferkette bereitzustellen

Website: intellitrans.com

