Sie haben Recht. Es gibt einige großartige Videokonferenzlösungen für Veranstaltungen – denken Sie an Haia. Das größte Problem bei Online- und Hybridveranstaltungen ist die Einbindung der Teilnehmer, was zu einer schlechten Benutzererfahrung führt – es ist schwierig, sich bei einer Veranstaltung zurechtzufinden oder sich einzubinden. Das beherrschen bisher noch keine Eventplattformen wirklich. Bis jetzt :) Die Haia-Lösung; Wir konzentrieren uns auf eine einfache Benutzererfahrung, haben sie von Anfang an entwickelt und sind heute die benutzerfreundlichste Plattform für Online- und Hybridveranstaltungen. Gastgeber können in wenigen Minuten eine abwechslungsreiche Veranstaltung aufbauen, Gäste einladen und alles von selbst ablaufen lassen – wirklich! Wir arbeiten so gut, indem wir unser System vereinfachen und einzigartige Funktionen wie Haia Stages und Event-Collaboration-Portale hinzufügen.

Website: haia.live

