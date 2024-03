MeetingHand is an online registration & abstract management software suitable for in-person, virtual & hybrid events, with an ambition to ease the struggles of event organizers and provide a seamless experience for their attendees.

Kategorien :

Website: meetinghand.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit MeetingHand verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.