Google Sky: Reisen zu den Sternen war noch nie einfacher. Um Ihnen bei der Erkundung der Weiten unseres Universums zu helfen, haben wir uns mit Astronomen einiger der größten Observatorien der Welt zusammengetan, um Ihnen eine neue Sicht auf den Himmel zu ermöglichen. Mithilfe von Google Maps bietet dieses Tool eine spannende Möglichkeit, das Universum zu erkunden und zu erkunden. Sie können die Positionen der Planeten und Sternbilder am Himmel ermitteln und sogar die Geburt entfernter Galaxien beobachten, wie sie mit dem Hubble-Weltraumteleskop beobachtet werden. Wir sind besonders begeistert von der Möglichkeit, das Universum bei verschiedenen Wellenlängen zu betrachten und zu sehen, wie es aussehen würde, wenn unsere Augen im Röntgen- oder Infrarotbereich arbeiten würden. Spielen Sie beim Erkunden dieser neuen Schichten mit der Transparenz, um zwischen den verschiedenen Wellenlängen zu verschmelzen, und sehen Sie, wie verschiedene Teile des Universums bei unterschiedlichen Wellenlängen leuchten. Wenn Sie daran interessiert sind, was heute Nacht oder in den nächsten Monaten am Himmel passiert, schauen Sie sich die Podcasts von Earth and Sky an oder suchen Sie nach der Position Ihres Lieblingsplaneten.

Website: google.com

