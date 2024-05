Everlance ist eine Art Kilometer- und Spesensoftware, die Unternehmen dabei hilft, Erstattungskosten zu senken, Zeit zu sparen und mobilen Mitarbeitern attraktive Arbeitsvorteile zu bieten. Mit über 3 Millionen Benutzern ist Everlance dafür bekannt, dass es einfach zu verwenden, zu verwalten und leicht mit ihm Geschäfte zu machen ist. Die End-to-End-Plattform bietet eine vollständige Lösung für die Erstattung von Fahrzeugen mit: Die am besten bewertete App zur Kilometerverfolgung im App Store mit automatischen, GPS-basierten Kilometerprotokollen und integriertem Datenschutz. Anpassbare Genehmigungsabläufe für Erstattungsberichte und Ausreißerkennzeichnungen Monatliche, zweimonatliche oder zweiwöchentliche Erstattungsoptionen für Mitarbeiter. Überprüfung des Führerscheins und der Versicherung. Kontinuierliche MVR-Prüfungen (Motor Vehicle Record) und Fahrersicherheitsschulung. Integriertes Kostenmanagement. Mit Transparenz bei jedem Schritt können Sie Ihren Mitarbeitern die gefahrenen Kilometer genau und effizient erstatten Kosten. Darüber hinaus gewinnen Sie neue Einblicke in die Art und Weise, wie Mitarbeiter ihren Tag verbringen, was dazu beiträgt, die Verantwortlichkeit zu erhöhen und eine effizientere Ressourcenzuteilung zu ermöglichen. Everlance unterstützt alle Arten von Kfz-Erstattungsprogrammen ohne oder mit niedrigen Steuern. Unabhängig davon, ob Sie derzeit Firmenwagen bereitstellen, manuelle Prozesse nutzen oder von einem anderen Anbieter kommen, kann Ihnen das Expertenteam von Everlance dabei helfen, das/die richtige(n) Programm(e) für Ihr Unternehmen zu ermitteln und die IRS-Konformität aufrechtzuerhalten. Personalisierte Erstattungen mit festen und variablen Tarifen (FAVR), einschließlich Tarifentwicklung Erstattungen in Cents pro Meile (CPM) Verantwortliche Zulagen Flottenverfolgung Jeder Kunde hat einen benannten Customer Success Manager, der als Ihr zentraler Ansprechpartner fungiert und Ihre vierteljährlichen Geschäftsüberprüfungen durchführt. Der Helpdesk ist 7 Tage die Woche per Telefon, Chat und E-Mail erreichbar, um Sie und Ihre Mitarbeiter unterwegs zu unterstützen.

