Eppo runs trustworthy, data warehouse-native A/B tests. World-class statistical rigor, feature management, and experiment reports - all in one tool.

Website: geteppo.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Eppo verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.