Testomat.io ist ein Testmanagementsystem der neuen Generation, zunächst für automatisierte Tests. Dies ist eine leistungsstarke Lösung, um Ihre automatisierten und manuellen Tests an einem Ort zu synchronisieren und effektiv mit dem Team zusammenzuarbeiten. Es macht Testaktivitäten für alle Teamkollegen (Entwickler, PM, BA) vollständig sichtbar und transparent. Es konzentrierte sich auf viele Shift-Left-Testansätze mit tiefgreifender Integration in automatisierte Tests und CI\CD. Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert das Erstellen von Testfällen, das Organisieren von Testplänen, das Verwalten von Testläufen und die Koordination agiler kontinuierlicher Testprozesse. Dank der nativen, sofort einsatzbereiten Testautomatisierungsintegration können Sie Ihre Tests superschnell in ein Testmanagementsystem importieren. Integrierte Live-Dokumentations- und Kollaborationsfunktionen sorgen mit nur einem Klick für transparente Sichtbarkeit für alle. Verfolgen Sie ganz einfach den Teststatus und die Testabdeckung und treffen Sie mithilfe erweiterter Analyseberichte die richtigen Anweisungen. Testomat.io unterstützt klassische Testfälle und BDD (Behavior-driven Development) / Gherkin-Szenarien. Kurzer Überblick und Hauptfunktionen: – Integrationen mit modernen automatisierten JS-Test-Frameworks – Verzweigung und Versionierung für Testfälle wie Git – Erweiterte BDD-Unterstützung mit Schrittdatenbank und automatischer Vervollständigung – Erweiterte sofort einsatzbereite CI/CD-Integrationen (GitHub, GitLab, (Bamboo, Jenkins) – Echtzeitberichte und -analysen, einschließlich Flaky-Tests, E-Mail- und Messenger-Benachrichtigungen – Automatisch generierte Live-Dokumentation und Tools für die Zusammenarbeit – Jira, Confluence native Integrationen – Importer aus anderen TMS mit der Möglichkeit, Tests in das BDD-Format zu konvertieren und vieles mehr. .. Schaffen Sie einen leistungsstarken und kollaborativen Raum ohne Barrieren. Erhalten Sie Testmanagement mit nahtlosen Testautomatisierungsintegrationen. Starten Sie noch heute mit dem Testmanagementsystem testomat.io.

Website: testomat.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Testomat.io verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.