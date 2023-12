Der drkserver – die Millionen Potentiale aller aktiv Mitwirkenden im DRK an einer Stelle. Der drkserver bündelt Personal und Material, Adressen und Ereignisse in einem Online-Ressourcenmanagement, sodass im Alltag Informationen erhoben und ausgewertet werden können. So lässt sich im Krisenfall zielgerichtet und flächendeckend, schnell und transparent ermitteln, welche Ressourcen zur Verfügung stehen – für Hilfe nach dem Maß der Not.

