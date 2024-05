Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Für verteilte Technologie- und F&E-Teams ist es schwierig, alle Ingenieure, Produktteams und Geschäftsbeteiligten auf den gleichen Stand zu bringen. Um dieses Problem zu lösen, bietet DemoHop Online-Showcase-Events an, die Mitarbeiter und ihre Ideen innerhalb weniger Stunden zusammenbringen. Wir haben große Unternehmen, die DemoHop nutzen, um ihre Mitarbeiter zusammenzubringen und die Zusammenarbeit zu fördern. Die Realität ist, dass alltägliche Meeting-Tools wie Teams oder Zoom nicht besonders geeignet sind, Menschen dabei zu helfen, sich zu treffen, Experten zu identifizieren oder Ideen zu verbreiten. DemoHop ermöglicht es den weltweit führenden Technologieteams, 1) den ROI von Technologieinvestitionen zu maximieren, 2) Innovationen und Best Practices zu verbreiten und 3) Mitarbeiter zu motivieren. Die Magie von DemoHop liegt dabei im Format „Teilnehmer wählen ihr eigenes Abenteuer“, das den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, Zeit für Themen zu haben, die ihnen am wichtigsten sind. Dies führt zu einer äußerst engagierten Zusammenarbeit mit den Teilnehmern und beschert DemoHop einen hohen NPS von 80! DemoHop-Veranstaltungen sind einfach einzurichten, auf Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern skalierbar und mit allen erwarteten Sicherheits- und Berichtsfunktionen für Unternehmen konzipiert. Das Beste daran ist, dass DemoHop nicht nur eine einmalige Angelegenheit ist, sondern das ganze Jahr über zu einem wesentlichen Bestandteil der Kultur des Technologieteams und zu einer wertvollen Ressource für alle wird.

Kategorien : Business Videokonferenzsoftware

Website: demohop.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit DemoHop verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.