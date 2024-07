Dashbot ist eine KI-gestützte Konversationsdatenplattform, die darauf ausgelegt ist, umsetzbare Erkenntnisse aus Kundeninteraktionen in großem Maßstab zu gewinnen. Es dient als strategisches Instrument bei der Transformation von Multi-Channel-Konversationsdaten, um bessere Kundenerlebnisse für eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu erzielen. Dashbot vereinheitlicht isolierte Datenquellen im gesamten Unternehmen, indem es Erkenntnisse aus Dark Data und Kundenbefragungen zieht oder vorhandene Konversationsdaten umgestaltet, um die Leistung des Chatbots zu verbessern. Es dient als zentraler Knotenpunkt und wandelt unstrukturierte Gesprächsdaten in ein einheitliches, umsetzbares Format für das gesamte Unternehmen um. Die Plattform ist mit Automatisierungstools ohne Code ausgestattet, die die Datenexploration und Gewinnung von Erkenntnissen erleichtern und es Teams ermöglichen, sich auf datengesteuerte Maßnahmen zur organisatorischen Verbesserung zu konzentrieren. Dashbot ermöglicht die Visualisierung der gesamten Multichannel-Kundenreise durch die Integration von Kundenerlebniskanälen und verbessert so die Optimierung des Benutzererlebnisses. Es wird branchenübergreifend von Customer-Experience-Teams, Konversations-KI-Teams und digitalen Teams eingesetzt, um datengestützte Verbesserungen voranzutreiben. Es hilft Benutzern, eine datenorientierte Strategie zu nutzen und Innovationen zu beschleunigen, indem es Datenmodelle für die Verarbeitung natürlicher Sprache mithilfe seiner fortschrittlichen Funktionen für maschinelles Lernen optimiert. Die Plattform ermöglicht auch die Bereicherung des Kundenerlebnisses und des Mitarbeitererlebnisses für unbegrenzte Möglichkeiten in der Konversations-KI.

Website: dashbot.io

