Bei Corral Data haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, zu verändern. Wir ermöglichen Unternehmen die mühelose Nutzung von KI, um ihre Unternehmensdaten zu vernetzen, zu analysieren und gemeinsam daran zu arbeiten. Was ist CorralData? CorralData ist eine Full-Service-Analyseplattform mit KI-Unterstützung, die die Zentralisierung und Analyse von Daten aus mehreren Quellen radikal vereinfacht. Mit CorralData können Sie in einfachem Englisch mit Ihren Daten kommunizieren oder beeindruckende Berichte erstellen, indem Sie einfach Ihre Daten verknüpfen. Es sind keine Codierungs-, SQL- oder Engineering-Ressourcen erforderlich. So funktioniert CorralData: Verbinden Sie ganz einfach alle Ihre Datenquellen mit unseren über 500 vorgefertigten Integrationen. Sehen Sie sich beeindruckende Visualisierungen in vorgefertigten Berichten an, die für Ihr Unternehmen und Ihre Daten relevant sind. Nutzen Sie unsere KI, um in einfachem Englisch mit Ihren Daten zu sprechen, um zusätzliche Erkenntnisse zum Leben zu erwecken, und fügen Sie diese zu Ihren bestehenden Berichten hinzu. Nutzen Sie unser On-Demand-Team für menschliche Daten, um tiefer einzutauchen und zusätzliche Erkenntnisse anzufordern. Die CorralData-Plattform umfasst in einem einfachen, monatlichen Abonnement alles, was Sie brauchen, um Daten zu nutzen, um Ergebnisse zu erzielen – beeindruckende Datenvisualisierungstools, integrierten Chat, benutzerdefinierte Berichte und Zugang zu menschlichen Experten. Vereinbaren Sie eine Demo oder starten Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion und sehen Sie, wie einfach und leistungsstark KI-gestützte Datenanalyse sein kann.

