SheetGod: Das KI-Tool, das Englisch in Sekundenschnelle in Excel-Formeln umwandelt. Erstellen Sie mit SheetGod komplexe Excel-Formeln in einfachem Englisch. Mit unserem KI-gestützten Tool können Sie außerdem Makros, reguläre Ausdrücke und grundlegende Aufgaben sowie Google Appscript-Codefragmente erstellen, um Ihre tägliche manuelle Arbeit zu automatisieren. Probieren Sie es jetzt aus und erleben Sie die Kraft von SheetGod.

Website: boloforms.com

