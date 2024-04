Stellen Sie sicher, dass Kunden Ihre wertvollsten digitalen Inhalte finden, mit der Website-Überwachung rund um die Uhr von ContentKing, jetzt Teil der führenden organischen Marketingplattform für Unternehmen von Conductor. Website-Änderungen passieren, und zwar schnell. Hier kommt ContentKing für Conductor ins Spiel. Als einzige Echtzeit-SEO-Überwachungs- und Prüfungsplattform verfolgt ContentKing alles, was auf Ihrer Website passiert, während es passiert. Wenn Links plötzlich kaputt gehen, Seiten nicht mehr indexierbar sind oder sich der Seitentitel ändert, sind Sie abgesichert. ContentKing überwacht Ihre Website kontinuierlich, macht Sie in Echtzeit auf On-Page-Probleme und -Änderungen aufmerksam und gibt Ihnen die Möglichkeit, On-Page-SEO-Probleme zu beheben, bevor Ihre Rankings beeinträchtigt werden. Kein Warten mehr auf einen Crawl. Kein Arbeiten mehr mit verzögerten Daten. Und keine unbemerkten Probleme mehr. Sie haben Ihre Website rund um die Uhr im Blick und verfügen über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre SEO-Leistung bietet, sodass Sie Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln können. Alles in Echtzeit. Erfahren Sie, warum Marken wie Netflix, H&M, Condé Nast und FedEx ContentKing nutzen, um bei SEO zu gewinnen.

