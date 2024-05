Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Kanadische Cloud-Backups Ein Cloud-Backup auf Unternehmensebene, das Ihre Daten zu 100 % in Kanada speichert. Wir konzentrieren uns auf kleine Unternehmen in ganz Kanada und bieten einen robusten und sicheren softwarebasierten Backup-Client, der weder Hardware noch Vorabkosten erfordert. Hierbei handelt es sich um ein Hybrid-Backup, mit dem Sie sowohl lokal als auch in der Cloud sichern können. Unser Client umfasst Agenten für Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes und läuft unter Windows, Mac oder Linux. Websitehosting Ein Website-Hosting-Dienst mit Schwerpunkt auf der Betreuung der Bedürfnisse der Kunden eines Webentwicklers oder -designers. Wir bieten den grundlegenden Supportbedarf ihrer Kunden, damit sie sich auf das konzentrieren können, worin sie gut sind.

Website: cloudpockets.com

