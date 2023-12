ClientTether

Verbinden Sie sich sofort mit Leads, die durch Ihre Marketingbemühungen generiert wurden, mit unserer Vertriebsautomatisierungsplattform und unserem CRM. Senden Sie innerhalb von 29 Sekunden eine personalisierte Textnachricht, erhalten Sie einen Anruf, eine E-Mail oder sogar eine Schachtel Brownies, wenn Sie einen Lead erhalten, um die Lead-Konvertierung zu maximieren. Unsere Franchise-Kunden lieben es, dass sie mit unserer Plattform eine 100-prozentige Lead-Nachverfolgung in ihren Netzwerken garantieren können. Konvertieren Sie Leads mühelos durch unsere automatisierte Nachverfolgungs- und Planungstechnologie. Planen Sie Termine, Anrufe, SMS und E-Mails an Ihre Kunden entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen und der gewünschten Häufigkeit. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Team jedes Angebot, jede verpasste Gelegenheit und jeden umgewandelten Lead konsequent weiterverfolgt. Schaffen Sie langfristige Beziehungen und binden Sie Kunden durch unser automatisiertes Kundenbindungsprogramm. Interagieren Sie mit minimalem Aufwand mit Ihren Kunden. Planen Sie E-Mails, Textnachrichten und Anrufe und versenden Sie personalisierte Postkarten, Dankeskarten, Brownies, Golfbälle oder andere physische Medien, um eine umfassende Omnichannel-Strategie zur Bindung und Wiedereinbindung zu entwickeln. Nutzen Sie unsere integrierten Angebotsmanagement-Tools, um ansprechende Vorschläge oder schnelle Angebote zu erstellen. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn sie geöffnet wurden und wenn Ihre Kunden unsere E-Signatur-Tools verwendet haben, um Ihren Auftrag zu unterzeichnen und zu genehmigen. Automatisieren Sie die Verwaltung von Online-Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Online-Reputation auch mit unserem Reputations-Manager-Tool optimieren. Unsere Plattform wurde für den Heimservice und andere Service-Franchises und Unternehmen entwickelt. Unsere Datenarchitektur ermöglicht es Franchise-Systemen, unsere Plattform ohne umfangreiche Anpassungen an ihre Bedürfnisse sofort bereitzustellen. Sowohl Geschäftsinhaber als auch Franchisegeber lieben unsere visuelle Pipeline und unsere dynamischen Dashboards. Verfolgen und überwachen Sie das Wachstum von Lead-Fluss, Lead-Zuordnung, Verkaufsverlauf, Aktivität und Abschlussraten in Unternehmen mit mehreren Standorten oder Einheiten

Website: clienttether.com

