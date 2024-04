Verwandeln Sie Ihre Kunden mit integrierten Analysen in Erfolgsgeschichten. Mit Bold BI von Syncfusion können Sie hochwertige BI und Analysen in Ihre Anwendungen einbetten. Es handelt sich um eine umfassende Business-Intelligence-Lösung, die es jedem ermöglicht, schöne, hochmoderne Dashboards zu erstellen. Es verfügt über eine vollständige Datenintegrationsplattform, um die schwierigsten Herausforderungen bei der Datenvorbereitung zu bewältigen. Von Rohdatenquellen bis hin zu vollständig interaktiven Dashboards – Bold BI schließt die Lücke zwischen Daten und umsetzbaren Erkenntnissen in Rekordzeit. Die Plattform bietet Integration mit über 130 der gängigsten Datenquellen, darunter Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server und Oracle, sowie generischen Zugriff auf jede Datenquelle mit einer REST-API. Zu den weiteren Bold BI-Funktionen gehören: • Einfaches Einbetten von Analysen mit einem JavaScript SDK. • Durchgängiger Support vom Onboarding bis zum fertigen Produkt. • Moderne Datenarchitektur – keine proprietären Cubes. • Leistungsstarkes SDK, abgestimmt auf alle wichtigen Frameworks. • Überall einsetzbar. • Single-Sign-On-Erlebnis mit OAuth2 und OpenID. • Skalierbare Lizenzierung ohne Überraschungen. • Drag-and-Drop-Designfunktionen. • Echtzeit-Zusammenarbeit auf Dashboards. • Integration mit Office 365 und Active Directory. Syncfusion ist stolz darauf, ein breites Spektrum an Kunden zu bedienen, von einzelnen Entwicklern bis hin zu Fortune-500-Unternehmen. Seit über zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen eine der beeindruckendsten Sammlungen von UI-Steuerelementen auf dem Markt verfeinert. Die Bündelung seiner Datenvisualisierungskompetenz in der vereinfachten, aber umfassenden Bold BI-Lösung ist der nächste Schritt, um den Anforderungen der Entwicklergemeinschaft gerecht zu werden. Um den Erfolg jedes Kunden sicherzustellen, stehen die Support-Teams von Syncfusion bereit, in jeder Phase zu helfen. Vom Onboarding bis hin zu eventuell auftretenden Implementierungsherausforderungen ist das Unternehmen bestrebt, nicht nur Tools, sondern auch Fachwissen anzubieten. HINWEIS: Ältere Rezensionen verweisen möglicherweise auf den historischen Produktnamen

