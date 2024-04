ClicData ist eine führende End-to-End-Datenanalyseplattform, die es Entscheidungsträgern und Analysten ermöglicht, echte Leistung zu erzielen und Erkenntnisse auf der Grundlage zuverlässiger, aktueller und einheitlicher Daten zu gewinnen. Profitieren Sie von ClicData innerhalb weniger Tage mit unserer benutzerfreundlichen und dennoch sehr leistungsstarken cloudbasierten Plattform, die die Datenverbindung, Datenverwaltung, Datenvisualisierung und den Austausch mit Ihren Teams oder Kunden optimiert. Von der Datenintegration und -verwaltung bis hin zur Datenanalyse, -visualisierung und -freigabe bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Daten einfach zu verstehen, Ihre Leistung zu überwachen und wichtige Kennzahlen in benutzerdefinierten, vollständig interaktiven Dashboards im Auge zu behalten. In einer Welt, in der datengesteuerte Entscheidungen der Schlüssel zum Erfolg sind, besteht unsere Mission darin, Unternehmen aller Branchen dabei zu unterstützen, durch automatisierte Datenanalyse und Berichterstattung Einblick in ihre Leistung zu gewinnen, indem wir das Komplizierte einfach machen. ClicData genießt das Vertrauen und wird von mehr als 1.000 führenden Organisationen aus verschiedenen Branchen (Einzelhandel und E-Commerce, Gesundheitswesen, Medien und Werbung, Gastgewerbe, Fertigung, öffentlicher Sektor und mehr) in mehr als 25 Ländern verwendet.

