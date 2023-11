Bimsync von Catenda erweckt Ihre Baudaten in einer cloudbasierten Kollaborationsplattform zum Leben, die den gesamten Gebäudelebenszyklus abdeckt. Setzen Sie Ihre reibungslose Zusammenarbeit in Bimsync über das Design- oder Baustellenbüro hinaus auf Ihrem Mobilgerät fort. Bimsync verwaltet Ihre Projektinformationen vom Anfang bis zur Übergabe und darüber hinaus und gewährleistet so die Daten- und Wissenserhaltung über alle Projektphasen hinweg.

Website: bimsync.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Bimsync verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.