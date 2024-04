Awardo ist ein europäisches Unternehmen, das einen B2B-Marktplatz für geprüfte Geschäftstechnologien bereitstellt. Die bewertungsbasierte Plattform wurde entwickelt, um den Suchprozess zu vereinfachen und zuverlässige Softwarelösungen und Dienstleister an einem Ort bereitzustellen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rumänien am Schnittpunkt von Mittel-, Ost- und Südosteuropa, in der Hauptstadt Bukarest, mit dem Ziel, eine Top-Bewertungsplattform in der Region für Geschäftstechnologien zu werden.

Website: awardo.co

