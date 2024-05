Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Live-Video-Chat, Bildschirmfreigabe und Co-Browsing für Vertriebs- und Supportteams. Apizee bietet visuelle Engagement-Lösungen und hilft Unternehmen dabei, komplexe Kundenprobleme durch personalisierte visuelle Emote-Unterstützung schneller zu lösen. Apizee vereint Video-Chat, Bildschirmfreigabe und Co-Browsing in einer SaaS-Lösung, die mit führenden Vertriebs- und Supportplattformen wie Salesforce und Zendesk verbunden ist. Apizee bietet eine in Europa gehostete Kundenerlebnisplattform, bei der der Datenschutz an erster Stelle steht und die von einem Agenten bis hin zu mehreren Teams und Tausenden von Benutzern reicht.

