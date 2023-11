Ambient Weather verbindet Stationsbesitzer, Prognostiker und Enthusiasten mit der am schnellsten wachsenden Online-Community für hyperlokale Wettereinblicke. Ambient Weather glaubt, dass das Wetter eine persönliche Angelegenheit ist. Deshalb haben wir unsere App so umgestaltet, dass sie mobilfreundlich ist, sodass Sie sie überallhin mitnehmen können. Die übersichtliche, optimierte Benutzeroberfläche erleichtert die Anzeige der aktuellen Bedingungen sowie bevorstehender Tages- und Wochenprognosen. Durch die Verbindung Ihrer persönlichen Ambient-Wetterstation mit unserer Online-Plattform werden eine Reihe einzigartiger sozialer Funktionen freigeschaltet: INTERAGIEREN Sie mit einer großen und wachsenden Wetter-Community, indem Sie deren Feeds anzeigen, Kommentare abgeben, Beiträge mit „Gefällt mir“ markieren und Kacheln aus Ihrem Dashboard mit anderen sozialen Netzwerken teilen. PASSEN Sie die Kacheln auf Ihrem Dashboard individuell an, um sich auf die Messungen zu konzentrieren, die am wichtigsten sind. Richten Sie Benachrichtigungen ein, wenn sich die Bedingungen ändern, oder um Sie vor bevorstehenden Ereignissen zu warnen. ERSTELLEN Sie Ihre eigenen Prognosen und veröffentlichen Sie sie in der Online-Community. Erstellen Sie Ihre eigenen Beiträge, um Wetterereignisse hervorzuheben, Wetterbilder oder andere von Ihnen gesammelte Informationen zu teilen. Folgen Sie nicht dem Wetter. Lassen Sie sich vom Wetter begleiten.

Website: ambientweather.net

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Ambient Weather verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.