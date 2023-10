Das SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) ist ein digitales Bibliotheksportal für Forscher in Astronomie und Physik, das vom Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) im Rahmen eines NASA-Stipendiums betrieben wird. Das ADS unterhält drei bibliografische Sammlungen mit mehr als 15 Millionen Datensätzen zu Veröffentlichungen in den Bereichen Astronomie und Astrophysik, Physik und allgemeine Wissenschaft, einschließlich aller arXiv-E-Prints. Zusammenfassungen und Volltexte wichtiger Veröffentlichungen in den Bereichen Astronomie und Physik werden indiziert und können über das neue moderne ADS-Suchformular sowie ein klassisches Suchformular durchsucht werden. Ein durchsuchbares Papierformular ist ebenfalls verfügbar. Zusätzlich zur Pflege seines bibliografischen Korpus verfolgt das ADS Zitate und die Nutzung seiner Datensätze, um erweiterte Entdeckungs- und Bewertungsmöglichkeiten bereitzustellen. Integriert in seine Sammlungen bietet das ADS Zugang und Hinweise zu einer Fülle externer Ressourcen, darunter elektronische Artikel, die auf den Websites der Verlage verfügbar sind, Informationen zu astronomischen Objekten, Datenkataloge und Datensätze, die von externen Archiven gehostet werden. Wir verfügen derzeit über Links zu über 13,3 Millionen Datensätzen, die von unseren Mitarbeitern verwaltet werden. Diese Informationstiefe hat eine Reihe von Veröffentlichungen (begutachtet und nicht begutachtet) in Bereichen wie Bibliometrie und Informationswissenschaft ermöglicht.

Website: ui.adsabs.harvard.edu

