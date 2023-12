ZingPlay er en førende udvikler og udgiver af underholdningssoftware. Efter at have etableret ZingPlay-mærket i 2009 i det lokale land, blev virksomheden hurtigt en af ​​de mest populære og velrespekterede producenter af computerspil i Vietnam. Ved at fokusere på at skabe veldesignede, yderst behagelige underholdningsoplevelser, har ZingPlay bevaret et uovertruffent ry for kvalitet siden starten.

Websted: play.zing.vn

