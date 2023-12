Virtonomics er et forretningsstrategispil baseret på den virkelige verdens økonomi, business, iværksætteri og ledelsesprincipper. Formålet med spillet er at skabe en profitabel og konkurrencedygtig forretning. Hver spiller modtager en startkapital, som kan bruges til at udvikle den virtuelle virksomhed i henhold til deres eget unikke scenarie. Brugere tilpasser deres forretningsmål, strategier og taktik. Virtonomics er meget alsidig - Spillerne vælger deres egne forretningsmål, strategier og taktik. Som i det virkelige liv er enkeltpersoner i stand til at begive sig ud i detailhandel, højteknologi, fremstilling, landbrug, medicin osv. Enhver virksomhed kan være yderst profitabel - alt det kræver er viden og beslutsomhed for at forfølge ens mål.

Websted: virtonomics.com

