Hop fra flise til flise, og undgå at falde ihjel, mens du konstant støder ind i andre spillere i TileFall.io. I dette platformspil inspireret af et andet populært festspil forsvinder fliser under dine fødder, så snart du træder på dem. Fans af Among Us spiller online sammen for at opleve deres yndlingstitel på en ny måde. Løb og hop så hurtigt du kan for at blive på niveauet så længe som muligt, før du falder ned til en lavere etage. Vil du være en af ​​de få spillere, der formår at bevare roen og forblive i toppen indtil slutningen af ​​runden?

Websted: tilefall.io

