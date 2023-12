Get on Top er et kampspil for 2 spillere skabt af Bennett Foddy. Bryd med din ven og prøv at banke deres hoveder mod gulvet for at vinde runden. Brug bevægelsestasterne til at hoppe, skubbe og trække for at komme oven på den anden fighter. Du kan flytte din vægt bagud, fremad og opad. Gør hvad som helst for at holde din nakke og ryg i kontakt med gulvet. Den første person, der scorer 11, vinder kampen.Flyt - WASD-tasterFlyt - PiletasterKom på toppen er skabt af Bennett Foddy. Dette er deres første spil på Poki.

Websted: poki.com

