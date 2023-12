Spil Super Sus -Who Is The Impostor online gratis med now.gg mobilsky. Super Sus er det sociale deduktions-actionspil fra PIProductions, der vil have dig vågen hele natten! For at finde de skyldige personer, brug dine sociale fradrag og bedrageriske talenter, og overtal dine medbesætningsmedlemmer til at tro på dig! Spil online med op til ni andre rigtige mennesker, mens du forsøger at tyde bedragernes mysterium. For at komme tættere på at finde ud af, hvem bedragerne er, lav efterforskningsopgaver. Men vær advaret: bedragerne er blandt gruppen og vil ikke stoppe ved noget for at "dræbe" besætningen!

Websted: now.gg

