Vectaria.io er et Minecraft-lignende eventyrspil, men fuldstændig multiplayer! Start din rejse med en af ​​fire karakterer: Martha, Oliver, Mike og Rose. Derfra kan du hoppe direkte ind i spillet og begynde at spille! Der er tre hovedspiltilstande at vælge imellem: et PvP (spiller versus spiller) overlevelseskort, hvor du skal holde andre spillere på afstand og blive stærkere, en anden overlevelsestilstand, men du kan slå PvP til og fra, hvilket gør det lidt mere afslappet, men stadig interessant , og endelig en kreativ tilstand, hvor du kan lade din fantasi løbe løbsk og bygge alt, hvad du kunne tænke dig! Der er så mange muligheder at vælge imellem, når du spiller Vectaria.io, hvor vil du starte?

Websted: poki.com

