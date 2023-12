Arranger Tetris-stykkerne, så de danner hele kolonner og rækker! Dette blokspil udfordrer dig til at justere 10 brikker for at score. I TenTrix behøver du ikke vente på, at visse brikker falder. Du skal blot placere enhver klynge på ethvert ledigt rum!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med TenTrix. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.