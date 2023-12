Karakuri er et tænkespil, hvor du forsøger at rydde et gitter fyldt med puslespilsblokke. Du skal arrangere de farvede blokke, du ser på din skærm, for at fjerne dem fra brættet. Du skal blot holde og trække brikken til højre ind på spillepladen, og sørg for, at de samme farver altid rører hinanden. Læg så mange identisk farvede stykker ved siden af ​​hinanden for at lave kombinationer og kædekombinationer. Hvis du elsker spil som Tetris, vil du nyde det sjove twist Karakuri sætter på genren! Kan du slå dine venners højeste score i Karakuri? Del spillet med dem for at finde ud af det og maksimere det sjove! Hold og træk brikken til højre ind på spillepladen.Karakuri blev skabt af Okashi Games. Spil deres andre spil på Poki: MicroWars og Nano WarDu kan spille Karakuri gratis på Poki.Karakuri kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Karakuri. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.