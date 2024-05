Shipo.io er et online spil, der inviterer dig til at kommandere dit helt eget piratskib og sejle på en vovet rejse! Har du nogensinde drømt om at være pirat og erobre havet? Nu er det din chance for at få det til at ske! Start med en lille båd bevæbnet med en kanon, kæmp mod dine fjender, og kræve deres skat. Opgrader dit skib med de penge, du har tjent undervejs. Du kan også tilpasse dit flag og rekruttere banditter til at slutte sig til dit mandskab. Hvem er klar til at blive den ultimative hersker over havet?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Shipo.io. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.