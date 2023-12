Moto X3M er et online cykelløbsspil. Målet er at køre din motorcykel gennem baner med massive, bevægelige forhindringer, som du skal hoppe over eller undgå. Du kan vende i luften for at reducere din sidste tid og tjene en perfekt score. Ved, hvornår du skal stoppe, eller crashe og genoptage. Prøv at fuldføre niveauerne på så kort tid som muligt.Moto X3M blev først udgivet som et web-flash-spil i 2016. Senere blev det porteret som et html5-spil af spiludviklingsstudiet Madpuffers. Moto X3M er den første udgivelse i serien af ​​Moto X3M, der inkluderer Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party og den seneste Moto X3M Spooky Land. Denne serie af spil er også et af de mest populære spil i kategorien Motorcykelspil. Sådan spiller du Moto X3M: Moto X3M har i alt 22 forskellige niveauer at spille. Det seneste spil i Moto X3M-serien er Moto X3M Spooky Land. Dette spil blev udgivet i oktober 2019. Moto X3M-serien blev udviklet af Madpuffers i 2016. De er også kendt for andre spil udover Moto X3M-serien. De skabte spil som Football Masters og Basketball Stars. Hvert niveau kan du højst få 3 stjerner. Disse stjerner er baseret på tid. Nedenfor finder du de bedste tips til at forbedre din tid og måske gå fra 1 eller 2 stjerner til 3 stjerner. Styr din hastighed. Nogle gange er det bedre at sænke din hastighed for at fuldføre niveauet hurtigere. Mestr dine tricks og stunts. Lav front flips og back flips for at barbere halve sekunder fra din tid. Hvert flip tæller i 0,5 sekunder, og ja, de tæller. Nogle tricks kan dog bremse dig, så husk på, at bonustiden ikke altid er det værd. Du kan få et boost, hvis du kun lander på dit bagdæk, når du rammer jorden. Jo mere lodret jo bedre, men for lodret kan du miste tid. Så prøv at finde den perfekte vinkel. Nogle gange kan et lille løft, efter at du står stille, spare dig noget tid. Hold gaspedalen og brems på samme tid (W+S) eller (Pil op + Pil ned). Perfekte øjeblikke til disse boosts er, når du skal vente et sekund, før du kan fortsætte niveauet. Timeren starter, når du trykker på tasterne W,A,D eller OP, Ned, Højre. Nogle gange bliver du droppet i starten, så prøv at trykke på tasterne i det rigtige øjeblik, så timeren starter senere. Spil kortet mindst et par gange. Husk, hvor du skal hoppe, sænke hastigheden eller køre fuld fart. Og øv alle tips og tricks nævnt ovenfor. Nogle tager måske mere dygtighed og tid end andre. Nyd at forbedre dine Moto X3M-tider! Du kan spille Moto X3M online gratis på Poki. Poki er den største online legeplads. Hver måned spiller over 30 millioner spillere online på Poki. Vil du opdage flere fantastiske spil? Tjek Poki-hjemmesiden med vores seneste spil eller start din opdagelse på vores populære spil-side.

